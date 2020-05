Wegen Verstoßes gegen Corona-Auflagen inhaftierte Friseurin kommt wieder frei

Protest gegen Corona-Restriktionen in Texas

Eine im US-Bundesstaat Texas wegen des Verstoßes gegen die Corona-Vorschriften zu einer Woche Gefängnis verurteilte Friseurin kommt wieder frei. Gouverneur Greg Abbott strich rückwirkend die Haftstrafen aus seinem Dekret zu Geschäftsschließungen im Kampf gegen die Pandemie.

Eine im US-Bundesstaat Texas wegen des Verstoßes gegen die Corona-Vorschriften zu einer Woche Gefängnis verurteilte Friseurin kommt wieder frei. Gouverneur Greg Abbott strich am Donnerstag rückwirkend die Haftstrafen aus seinem Dekret zu Geschäftsschließungen im Kampf gegen die Pandemie. Der Oberste Gerichtshof des Bundesstaates ordnete daraufhin die Freilassung von Shelley Luther an.



Luther war am Dienstag zu sieben Tagen Haft verurteilt worden. Sie war von den Behörden mehrfach aufgefordert worden, ihren Friseursalon zu schließen. Luther widersetzte sich aber der Anordnung und musste deswegen in der Großstadt Dallas vor Gericht. Dort begründete sie ihr Verhalten damit, sie müsse ihre Kinder ernähren.



Das Gericht attestierte ihr aber, keinerlei Reue gezeigt zu haben, und verurteilte sie zu einer Woche Haft und einer Geldstrafe von 7000 Dollar (6500 Euro).



Gouverneur Abbott kritisierte das Urteil am Mittwoch als "übertrieben". Es gebe sicherlich weniger harte Maßnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus "als eine texanische Mutter ins Gefängnis zu schicken".



Am Donnerstag erklärte der konservative Politiker, es sei "unsinnig", Menschen ins Gefängnis zu werfen, deren Geschäft ohne eigenes Verschulden geschlossen worden sei. "Ich werde das nicht zulassen." Er strich deswegen die Gefängnisstrafen aus seinem Dekret zu Geschäftsschließungen.



In Texas sollen Friseursalons und Nagelstudios, Parks, Strände und öffentliche Schwimmbäder an diesem Freitag wieder öffnen dürfen. Vor einer Woche waren in dem Bundesstaat bereits Restriktionen für Bars und Restaurants gelockert worden.



Zahlreiche Bundesstaaten haben damit begonnen, die Corona-Einschränkungen zu lockern. Experten sehen das mit Sorge: Sie befürchten einen Wiederanstieg der Infektionszahlen. In den USA gibt es bereits mehr als 1,23 Millionen bestätigte Coronavirus-Infektionen und mehr als 75.000 Tote. Das sind die mit Abstand höchsten Zahlen weltweit.