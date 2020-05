Mobilität in Corona-Zeiten - Sicher im Auto

Auto und Fahrrad sind in der Coronakrise besonders beliegt Foto: SP-X

Das Auto wirkt in der Corona-Pandemie wie eine sichere Burg. Wer keins hat, denkt aktuell über einen Kauf nach.

SP-X/Bonn. Das Privatauto gewinnt in der Coronakrise wieder an Bedeutung. Einer Studie des Instituts für Verkehrsforschung am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) zufolge fühlen sich die Deutschen in öffentlichen Verkehrsmitteln wegen der Infektionsgefahr unwohl. Im Auto hingegen wähnen sie sich sicher, wie die Umfrage ergeben hat. Gleiches gilt für das Fahrrad. Nicht nur Autobesitzer vertrauen dem Privat-Pkw. Rund ein Drittel der Befragten aus Haushalten ohne eigenen Wagen vermisst derzeit das Auto als Verkehrsmittel. 6 Prozent der Haushalte ohne eigenen Pkw geben an, aufgrund des Coronavirus über die Anschaffung eines Pkw nachzudenken. Außerdem erwägen 9 Prozent aller Befragten den Kauf eines Fahrrads oder Elektrofahrrads.Die aktuelle Pandemie verändere das Mobilitätsverhalten grundlegend, so die Forscher. Vieles weise darauf hin, dass Auto und Fahrrad als Gewinner aus der Krise hervorgehen werden.Ob diese Entwicklungen auch in der Zeit nach Corona anhalten, werde spannend zu beobachten sein.