Mehr als drei Viertel der Mütter mit Schulkindern erwerbstätig

Krankenschwester in Aachen

Mehr als drei Viertel der Mütter mit Schulkindern gehen arbeiten. Im Jahr 2018 waren 78 Prozent der Mütter, die in einer Partnerschaft leben, erwerbstätig, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag zum bevorstehenden Muttertag mitteilte. Dieser Anteil stieg damit binnen zwei Jahren um fast zehn Prozent. Im Jahr 2008 lag der Anteil der arbeitenden Mütter erst bei gut zwei Dritteln (69 Prozent).



Knapp ein Viertel (23 Prozent) der Mütter mit Kindern von sechs bis unter 18 Jahren arbeiteten in Vollzeit (2008: 18 Prozent), wobei der Anteil in Ostdeutschland deutlich höher ist. Spitzenreiter ist Sachsen-Anhalt, wo 2018 jede zweite Mutter, die mit einem Partner zusammen lebt, in Vollzeit arbeitete. In Bremen liegt der Anteil dagegen nur bei 15 Prozent.



Mecklenburg-Vorpommern ist das einzige Bundesland, in dem die Vollzeitbeschäftigung der Mütter zwischen 2008 und 2018 von 41 auf 39 Prozent gesunken ist. Allerdings ist der Anteil der vollzeiterwerbstätigen Mütter dort noch immer wesentlich höher ist als in den westdeutschen Bundesländern.



Erwerbstätige Mütter arbeiten überwiegend in Teilzeit. Das betraf mehr als die Hälfte (55 Prozent) der Mütter mit Schulkindern. In Baden-Württemberg (62 Prozent), Bayern (61 Prozent) und Rheinland-Pfalz (59 Prozent) waren die Anteile der Mütter mit Teilzeitbeschäftigung am höchsten, in Sachsen-Anhalt (35 Prozent), Berlin (37 Prozent) und Brandenburg (39 Prozent) am niedrigsten.