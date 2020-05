ARD: Team des ARD-Hauptstadtstudios in Berlin angegriffen

dts

ARD-Hauptstadtstudio

.

Berlin - In Berlin ist am Mittwoch ein Team des ARD-Hauptstadtstudios bei einer Demonstration angegriffen worden. Das teilte das ARD-Hauptstadtstudio am Mittwochabend mit.



Ein Teilnehmer hatte sich demnach spontan aus der Menge gelöst und den Tonassistenten getreten. Die Berliner Polizei habe den Angreifer festgenommen. Kameramann und Tonassistenten gehe es gut. Bei der Demonstration sollen sich laut Angabe der Polizei bis zu 400 Menschen vor dem Reichstag versammelt haben.



Die Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios, Tina Hassel, verurteilte den Angriff auf das ARD-Team und alle Journalisten, die ihre Arbeit machen.