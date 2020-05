Rückkehr von chinesischer Transportkapsel zur Erde fehlgeschlagen

chinesischer Raketenstart am Dienstag

Die Rückkehr einer chinesischen Transportkapsel zur Erde hat am Mittwoch mit einem Fehlschlag geendet. Bei der Rückkehr der am Dienstag zu einem Testflug gestarteten Kapsel sei es zu einer "Anomalie" gekommen, teilte die chinesische Raumfahrtbehörde am Mittwoch mit, ohne weitere Einzelheiten zu nennen. Die Experten seien dabei, die Daten auszuwerten.



Die neue Raumkapsel befindet sich noch in einer frühen Phase der Entwicklung. Sie ist mit einer Art aufblasbarem Hitzeschild anstelle der bislang verwendeten Hitzeschilde aus Metall ausgestattet, der leichter ist. Dadurch soll die Kapsel mehr Fracht aufnehmen können. Neben China arbeiten auch die US-Raumfahrtbehörde Nasa und die europäische ESA an ähnlichen Technologien.



Gemeinsam mit der Transportkapsel hatte China am Dienstag mit einer Rakete vom Typ "Langer Marsch 5B" auch ein unbemanntes Raumschiff ins All gebracht, das am Freitag zur Erde zurückkehren soll.



Die Volksrepublik will auch in der Raumfahrt eine Großmacht werden. Unter anderem will sie 2022 eine eigene Weltraumstation namens Tiangong (Himmelspalast) im All in Betrieb nehmen und langfristig auch zum Mond fliegen. Ziel Pekings ist es, in etwa zehn Jahren erstmals einen chinesischen Raumfahrer auf den Mond zu schicken und dort eine Station zu errichten.