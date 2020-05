Seegang: Hyundai i20 N im Härtetest

mid Groß-Gerau - Der Hyundai i20 N beim Wintertest. Hyundai

Will man seinen Prototypen auf Herz und Nieren prüfen, eignen sich extreme Bedingungen und ein Profi am Steuer am besten. Deshalb hat Hyundai die Vorstufe seines zukünftigen Sportwagens i20 N zu einem Wintertest geschickt, den Rallye-Pilot Thierry Neuville vornahm. Dabei sind erste Fotos und zwei Videos des neuen i20 N entstanden.



Die Sequenzen ermöglichen einen ersten Blick auf Details des künftigen Serienfahrzeugs. "Ein sehr interessantes Auto mit hoher Präzision und sehr einfacher Handhabung. Der Motor dreht sehr schön, auch das Geräusch ist beeindruckend. Ich freue mich darauf, dieses Auto in der WRC zu fahren", sagt Neuville über den Prototyp des neuen Hyundai i20 N.



Die Dynamiktests fanden Anfang 2020 auf einem zugefrorenen See im schwedischen Arjeplog statt. Die ganzjährige Kälte in dieser Region von bis zu minus 30 Grad Celsius ermöglicht die Erprobung von Fahrzeugen unter extremen klimatischen Einflüssen.



Hyundai testet seine Fahrzeuge grundsätzlich in unterschiedlichen Klimazonen, um sicherzustellen, dass sie auch bei extremen Wetterbedingungen leistungsfähig bleiben. Von sengender Sommerhitze bis zu eisigen Temperaturen im Winter werden die Modelle allen Witterungsverhältnissen ausgesetzt.



Nach dem Erfolg des i30 N und des i30 Fastback N entwickelt Hyundai mit dem neuen i20 N ein weiteres Hochleistungsfahrzeug, diesmal auf Basis der neuesten Generation des Kleinwagens i20.



Wie die anderen N-Modelle wird auch der i20 N rennstreckentauglich und auf Straßen zugelassen sein. Weitere Informationen zum i20 N sollen laut Hyundai demnächst bekannt gegeben werden.