Verarbeitendes Gewerbe verzeichnet deutlich weniger Aufträge

Wiesbaden - Die Zahl der Neuaufträge im Verarbeitenden Gewerbe in Deutschland ist im März 2020 aufgrund der Corona-Pandemie deutlich zurückgegangen. Der reale Auftragseingang war im dritten Monat des Jahres saison- und kalenderbereinigt 15,6 Prozent niedriger als im Vormonat, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Angaben am Mittwoch mit.



Dies ist der stärkste Rückgang seit Beginn der Zeitreihe im Januar 1991. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es einen kalenderberbereinigten Rückgang um 16,0 Prozent. Ohne die Berücksichtigung von Großaufträgen lag der reale Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe saison- und kalenderbereinigt 15,5 Prozent niedriger als im Vormonat. Die Aufträge aus dem Inland gingen im Vergleich zum Vormonat um 14,8 Prozent zurück, die Auslandsaufträge verringerten sich um 16,1 Prozent. Dabei nahmen die Auftragseingänge aus der Eurozone um 17,9 Prozent ab.



Die Auftragseingänge aus dem restlichen Ausland fielen um 15,0 Prozent gegenüber Februar 2020. Bei den Herstellern von Vorleistungsgütern lag der Auftragseingang um 7,5 Prozent niedriger als im Vormonat, so die Statistiker weiter. Bei den Herstellern von Investitionsgütern gab es einen Rückgang um 22,6 Prozent. Im Bereich der Konsumgüter gingen die Aufträge nur um 1,3 Prozent zurück. Für Februar 2020 ergab sich nach Revision der vorläufigen Ergebnisse ein Rückgang um 1,2 Prozent gegenüber Januar 2020 (vorläufiger Wert: -1,4 Prozent).



Der reale Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe lag nach vorläufigen Angaben im März 2020 saison- und kalenderbereinigt um 11,5 Prozent niedriger als im Vormonat. Für Februar 2020 ergab sich nach Revision der vorläufigen Ergebnisse ein Anstieg von 0,5 Prozent (vorläufiger Wert: +0,1 Prozent).