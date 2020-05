Elektroauto-Infrastruktur - Zahl der Ladepunkte steigt

SP-X/Köln. Im Frühjahr ist die Gefahr eines Marderschadens am Auto besonders hoch. Vor allem in ländlichen Gegenden und bei älteren Fahrzeugen kann das Nagetier Ärger machen. Die

Der Autokonzern BYD will sein Angebot an elektrischen Fahrzeugen in Europa dieses Jahr ausbauen. Bislang haben die Chinesen in mehreren europäischen Ländern vor allem elektrisch