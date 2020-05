Maas will während deutscher Ratspräsidentschaft EU-Krisenmanagement verbessern

Außenminister Heiko Maas

Deutschland, Portugal und Slowenien wollen ihre "Trio-Präsidentschaft" im Rat der Europäischen Union nutzen, um die EU gegen künftige Krisen zu wappnen. Kurzfristig werde es vor allem darum gehen, "unser Krisenmanagement zu optimieren" und "die Exit-Strategien in der EU noch mehr aufeinander abzustimmen", sagte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) am Dienstag nach einem Telefonat mit seinem portugiesischen Kollegen Augusto Santos Silva.



Mittel- und langfristige Ziele der Ratspräsidentschaft seien es, die "wirtschaftliche Erholung voranzutreiben und die richtigen Lehren" aus der Corona-Krise zu ziehen, sagte Maas weiter. Deutschland übernimmt die EU-Ratspräsidentschaft am 1. Juli, im kommenden Jahr folgen Portugal und Slowenien. Die Außenminister der drei Länder bereiten derzeit eine sogenannte Trio-Präsidentschaft vor, bei der gemeinsame Prioritäten für die drei Einzel-Präsidentschaften gelten sollen.



Das gemeinsame Programm der Ratspräsidentschaften sei eine "große Chance, die wir nutzen wollen, um eine pro-europäische, zukunftsgerichtete Agenda aufs Gleis zu setzen", sagte Maas. Santos Silva nannte die Zusammenarbeit mit Deutschland "relativ leicht". Zwischen beiden Ländern gebe es in der Europapolitik eine "hohe Übereinstimmung".



Maas lobte auch die Solidarität innerhalb der EU in der Corona-Krise. Binnen "Rekordzeit" habe Brüssel ein Finanzpaket von mehr als 500 Milliarden Euro geschnürt. Auch mit der internationalen Geberkonferenz für die Entwicklung eines Impfstoffs am Montag habe die EU ihre Handlungsfähigkeit unter Beweis gestellt. Bei der Konferenz waren 7,4 Milliarden Euro zusammengekommen.



"Wenn wir uns glaubwürdig und solidarisch verhalten, kann Europa auch global Führung übernehmen", sagte Maas. Der Erfolg der Geberkonferenz habe gezeigt, dass die Welt "Hoffnungen, aber auch Erwartungen an Europa" richte, während "andere sich aus globaler Verantwortung zurückziehen".