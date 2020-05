Neuseeländischer Regisseur Waititi dreht neuen "Star Wars"-Film

Oscar-Preisträger Taika Waititi

Der neuseeländische Regisseur Taika Waititi wird einen neuen 'Star Wars'-Film drehen. Der Oscar-Preisträger wird gemeinsam mit der Autorin Krysty Wilson-Cairns auch das Drehbuch schreiben.

Der neuseeländische Regisseur Taika Waititi wird einen neuen "Star Wars"-Film drehen. Der Oscar-Preisträger wird gemeinsam mit der Autorin Krysty Wilson-Cairns auch das Drehbuch schreiben, wie am Montag auf der offiziellen Star-Wars-Website mitgeteilt wurde. Ein Zeitplan für das Filmprojekt wurde zunächst nicht bekanntgegeben. Der erste von drei neuen "Star Wars"-Kinofilmen soll aber im Dezember 2022 in die Kinos kommen.



Waititi hatte sich als Regisseur von Independent-Filmen einen Namen gemacht und ist inzwischen im Hollywood-Mainstream angekommen. 2017 drehte er den Marvel-Superheldenfilm "Thor: Tag der Entscheidung". Für die NS-Satire "Jojo Rabbit" gewann er in diesem Jahr den Oscar für das beste adaptierte Drehbuch.



Der Neuseeländer drehte auch das Serienfinale der ersten Staffel der "Star Wars"-Serie "The Mandalorian", die im Streamingdienst Disney+ gezeigt wird. Krysty Wilson-Cairns hat unter anderem das Drehbuch zu dem preisgekrönten Weltkriegsdrama "1917" mitgeschrieben.



Disney bestätigte am Montag auch, dass die Drehbuchautorin und Regisseurin Leslye Headland, die sich mit dem Netflix-Drama "Matrjoschka" einen Namen gemacht hat, eine neue "Star Wars"-Serie entwerfen wird. Medienberichten zufolge sollen darin Frauen im Mittelpunkt stehen. Das Branchen-Portal "Deadline Hollywood" schrieb im April, es handele sich um eine "von Frauen angetriebene Action-Thriller-Serie mit Kampfsport-Elementen, die in wechselnden Zeitachsen des bekannten 'Star Wars'-Universums spiele".



Den Tag für die Ankündigungen zu "Star Wars" wählte Disney mit Bedacht: Der 4. Mai wird von Fans des Science-Fiction-Universums als "Star-Wars-Tag" gefeiert.