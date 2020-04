EZB lässt Leitzinsen unverändert

Bild: AFP

EZB-Zentrale in Frankfurt am Main

Die Europäische Zentralbank (EZB) lässt die Leitzinsen in der Währungsunion in der Corona-Krise unverändert. Das teilte am Donnerstag ein Sprecher der EZB mit. Allerdings sei die EZB bereit, ihr Anleihekaufprogramm zu verstärken.