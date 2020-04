Grafik: Strafen für Verkehrssünder - Fast 500.000 Fahrverbote pro Jahr

Das zeitlich befristete Fahrverbot ist die mit Abstand häufigste Fahrerlaubnis-Buße in Deutschland Foto: Statista

Wer zu schnell fährt, muss mit einem Fahrverbot rechnen. Mehr als 400.000 Mal pro Jahr wird es verhängt - deutlich häufiger als andere verkehrsrechtliche Maßnahmen.

Das zeitlich befristete Fahrverbot ist die mit Abstand häufigste Fahrerlaubnis-Buße in Deutschland. Im vergangenen Jahr sprachen Behörden und Gerichte 461.161 Mal ein solches aus. Verhängt wird es unter anderem für zu schnelles Fahren - bislang innerorts ab einer Überschreitung von 31 km/h, seit kurzem ist das Fahrverbot schon bei 21 km/h zu viel möglich.Deutlich seltener ist ein nicht zeitlich befristeter Entzug der Fahrerlaubnis, der bis zu einer möglichen Neuerteilung gilt. Den ,,Führerscheinentzug" mussten 2019 exakt 57.973 Personen hinnehmen, häufig wegen Alkohols am Steuer. Dazu kamen 28.417 isolierte Sperren, die verhängt werden, wenn gar kein Führerschein zum Entziehen vorhanden ist. Betroffene können dann für einen bestimmten Zeitraum keine Fahrerlaubnis mehr erwerben. Aberkannt wurde der Führerschein in 8.875 Fällen. Das kann etwa bei ausländischen Fahrerlaubnissen geschehen.