Britischer Corona-Held "Captain Tom" feiert 100. Geburtstag

Tom Moore beim Überflug der Royal Air Force

Der durch seine Spenden-Sammelaktion für das Gesundheitspersonal zum britischen Corona-Helden gewordene Weltkriegsveteran Tom Moore hat am Donnerstag unter großer öffentlicher Anteilnahme seinen 100. Geburtstag gefeiert. Zwei Jagdflugzeuge der Royal Air Force überflogen zu Ehren von "Captain Tom" dessen Haus in der Grafschaft Bedfordshire nördlich von London. Der sichtlich bewegte Veteran winkte den Fliegern vom Garten aus zu.



"Niemals, niemals in meinem Leben hätte ich so etwas erwartet", sagte der Jubilar der BBC. Wenige Minuten später überschritt die Summe der auf Moores Spenden-Website gesammelten Gelder die Marke von 30 Millionen Pfund (33 Millionen Euro). Zum Geburtstag wurde Moore zudem auf Anordnung des Königshauses zum Ehren-Oberst ernannt und mit einem Orden ausgezeichnet.



Der frühere Hauptmann hatte sich nach einer Hüft-OP vorgenommen, bis zu seinem 100. Geburtstag 100-mal mit seinem Rollator seinen 25 Meter langen Garten abzuschreiten und sich dafür sponsern zu lassen. Er hoffte, auf diese Art 1000 Pfund zusammenzubekommen - doch die Aktion fand derart viel Zuspruch, dass Moore dem nationalen Gesundheitsdienst NHS nun einen Millionenbetrag überweisen kann.



Der Senior wurde zu einer nationalen Berühmtheit und zu einem Trost in Corona-Zeiten, inzwischen wurde etwa ein Hochgeschwindigkeit auf seinen Namen getauft, der Cricket-Fan erhielt eine Einladung zu einem Treffen mit der englischen Cricket-Mannschaft, und der "Daily Telegraph" widmete seinem stets tadellosen Kleidungsstil einen ganzen Artikel.



Zum Geburtstag erhielt er unter anderem Glückwünsche von Premierminister Boris Johnson, der ihm für die "heldenhaften Bemühungen" dankte, mit denen er den Briten in Corona-Krisenzeiten das Herz erwärmt habe. Insgesamt bekam das Geburtstagskind 140.000 Glückwunschkarten aus der ganzen Welt - so viele, dass sie die gesamte Aula der Schule seines Enkels Benjie füllen.



"Wir sind extrem stolz darauf, wie die Nation Großvater ins Herz geschlossen hat", sagte der 16-jährige Benjie. "Ich kann gar nicht sagen, was für ein Idol er für mich ist."