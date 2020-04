"Telefonische Krankschreibung verlängern"

mp Groß-Gerau - Experten fordern eine Verlängerung der telefonischen Krankschreibung. Thorben Wengert / pixelio.de

Vier von zehn erkrankten Arbeitnehmern haben sich seit Anfang März 2020 per Telefon krankschreiben lassen. Bei 43 Prozent von ihnen bestand laut behandelndem Arzt der Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus. Das zeigt eine aktuelle Forsa-Befragung im Auftrag der DAK-Gesundheit.



Unterm Strich haben sich demnach seit 9. März - also ab Einführung der telefonischen Krankschreibung - 19 Prozent der Beschäftigten zwischen 18 und 65 Jahren bei ihrem Arbeitgeber arbeitsunfähig gemeldet. 39 Prozent davon nutzten zum Arztkontakt das Telefon. 88 Prozent der Erkrankten hätten die Arztpraxis aufgesucht, wenn es die neue Regelung nicht gegeben hätte. Bei 43 Prozent bestand der Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus.



"Wir halten deshalb eine Beibehaltung der telefonischen Krankschreibung bis Ende Juni für sinnvoll", so Andreas Storm, Vorsitzender des Vorstands der DAK-Gesundheit. "Die Daten zeigten, dass Arbeitnehmer verantwortungsvoll mit der neuen Regelung umgehen und das Ansteckungsrisiko in den Praxen dadurch reduziert wird." Zuletzt wurde diese Möglichkeit bis zum 18. Mai verlängert.