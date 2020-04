Braun: Kontaktbeschränkungen werden "sicherlich" verlängert

dts

Seniorin mit Mundschutz und Einkaufstüte

Berlin - Die wegen der Coronakrise beschlossenen Kontaktbeschränkungen werden wohl verlängert. Man werde dies "sicherlich" erst einmal bis zum 10. Mai tun, sagte Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) am Donnerstag dem Fernsehsender n-tv.



Weitere größere Öffnungsschritte sollen demnach bei Verhandlungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder am 6. Mai diskutiert werden. Bei den Bund-Länder-Beratungen am Donnerstagnachmittag werden zunächst keine weitreichenden Beschlüsse erwartet. Merkel will ab 14 Uhr mit den Länder-Regierungschefs sprechen.