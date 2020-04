US-Notenbank warnt vor drastischem Schrumpfen der Wirtschaft in zweitem Quartal

US-Notenbank

Die US-Notenbank hat wegen der Coronavirus-Pandemie vor einem dramatischen Schrumpfen der Wirtschaft gewarnt. Notenbankchef Powell sagte, die Wirtschaftsaktivität werde im zweiten Quartal voraussichtlich in einem 'noch nie dagewesenen' Maße zurückgehen.

Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hat wegen der Coronavirus-Pandemie vor einem dramatischen Schrumpfen der Wirtschaft gewarnt. Notenbankchef Jerome Powell sagte am Mittwoch, die Wirtschaftsaktivität werde im zweiten Quartal voraussichtlich in einem "noch nie dagewesenen" Maße zurückgehen. Die Wirtschaft werde womöglich noch mehr Hilfen benötigen als bereits beschlossen.



Angesichts der historischen Wirtschaftskrise belässt die Notenbank den Leitzins bis auf weiteres bei Null. Der Leitzins werde nicht angehoben, bevor die Wirtschaft die Krise überstanden habe, erklärte der Offenmarktausschuss der Federal Reserve am Mittwoch nach einer zweitägigen Sitzung.



Die Fed hatte die Leitzinsen Mitte März in einem drastischen Schritt auf zwischen 0 und 0,25 Prozent abgesenkt. Sie hatte außerdem massive Anleihenkäufe angekündigt, um Geld in die Wirtschaft zu pumpen. Der US-Kongress hat gleich mehrere Hilfspakete aufgelegt, das größte hat einen Umfang von rund zwei Billionen Dollar.



Die Coronavirus-Pandemie hat die US-Wirtschaft schwer getroffen. Allein im ersten Quartal des Jahres schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt um 4,8 Prozent, wie das Handelsministerium am Mittwoch mitteilte. In den vergangenen fünf Wochen haben mehr als 26 Millionen Menschen in den USA ihren Job verloren.



Die Europäische Zentralbank (EZB) hält am Donnerstag ihre Ratssitzung ab. Bei den Gesprächen dürfte es vor allem um die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Wirtschaft und mögliche weitere EZB-Hilfen gehen.