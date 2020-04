Bundesanwaltschaft erhebt Anklage in Mordfall Lübcke

Blaulicht

Die Bundesanwaltschaft hat Anklage im Fall des Mordes am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke erhoben. Der mutmaßliche Haupttäter Stephan E. und sein mutmaßlicher Komplize Markus H. sollen sich wegen Mordes beziehungsweise Beihilfe zum Mord vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main verantworten, wie die Behörde am Mittwoch in Karlsruhe mitteilte. Die Bundesanwaltschaft sieht demnach bei dem mutmaßlichen Mörder als Motiv eine von Rassismus getragene "völkisch-nationalistische Grundhaltung".



Der CDU-Politiker Lübcke wurde Anfang Juni vergangenen Jahres auf der Terrasse seines Wohnhauses erschossen. Der Rechtsextremist E. gestand die Tat zunächst, widerrief sein Geständnis später aber und belastete stattdessen einen mutmaßlichen Komplizen.



Die Bundesanwaltschaft geht in ihrer Anklage davon aus, dass E. mit der Absicht zum Wohnhaus Lübckes in Wolfhagen-Istha fuhr, um ihn zu töten. Seit einer Bürgerversammlung im Jahr 2015 habe er seinen Fremdenhass zunehmend auf den damaligen Kasseler Regierungspräsidenten projiziert, weil Lübcke bei der Versammlung die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung verteidigt hatte.



Markus H. soll den Anschlag auf Lübcke unter anderem durch gemeinsame Schießübungen unterstützt haben. Es sei zwar nicht in die konkreten Anschlagspläne eingeweiht gewesen, habe es aber spätestens ab Juli 2016 für möglich gehalten, "dass Stephan E. aus seiner rechtsextremistischen Weltanschauung heraus einen politischen Entscheidungsträger töten würde", erklärte die Bundesanwaltschaft.



Die Behörde legt E. zudem einen versuchten Mord an einem irakischen Asylbewerber zur Last. Er soll ihm Januar 2016 dem Mann von hinten mit einem Messer in den Rücken gestochen haben. Der Asylbewerber wurde dabei schwer verletzt.