Regierung rechnet mit Einbruch der Wirtschaftsleistung um 6,3 Prozent

Bild: AFP

Wirtschaftsminister Altmaier

Die Bundesregierung rechnet wegen der Corona-Pandemie mit einer schweren Rezession. Das Bruttoinlandsprodukt werde in diesem Jahr um 6,3 Prozent zurückgehen, erklärte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Mittwoch in Berlin bei Vorlage der Frühjahrsprognose. Für das kommende Jahr rechnet die Regierung demnach aber 'im Zuge des Aufholprozesses' wieder mit einem Zuwachs um 5,2 Prozent.