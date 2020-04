Parteiloser US-Kongressabgeordneter Amash steigt ins Rennen ums Weiße Haus ein

Bild: AFP

Justin Amash im Mai 2019

Der parteilose US-Kongressabgeordnete Justin Amash will knapp ein halbes Jahr vor den Präsidentschaftswahlen in den USA ins Rennen um das Präsidentenamt einsteigen. Er habe ein Sondierungskomitee eingesetzt, teilte Amash am Dienstag im Kurzbotschaftendienst Twitter mit.