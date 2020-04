Online-Käufe werden "abgestottert"

wid Groß-Gerau - Nicht nur Bares ist Wahres - Ratenkauf wird im Online-Bereich immer beliebter. Rudolf Huber / wid

Jeder vierte Online-Händler bietet mittlerweile die Möglichkleit eines Ratenkaufs an. Und das 'Abstottern' wird in diesem Bereich immer beliebter. Größere Anschaffungen, besonders im Bereich Unterhaltungsmedien oder Haushaltselektronik, werden vermehrt über Ratenzahlungen finanziert.



Die Vorteile: Der Ratenkauf schont das monatliche Budget. Und auch das Thema Sicherheit spielt für viele Kunden des Online-Handels eine große Rolle. Mit dem Ratenkauf sichern sie sich - genau wie mit dem Kauf auf Rechnung - gegen Betrüger ab: Bezahlt wird erst nach Lieferung der Ware.



Experten empfehlen, die Konditionen der unterschiedlichen Anbieter zu vergleichen. Denn bei Ratenhöhe und -laufzeit und bei der Flexibilität in der Ratenzahlung gebe es große Unterschiede. Bei vielen Online-Shops seien die tatsächlich anfallenden monatlichen Kosten inklusive Zinsen nicht transparent aufgeführt, so das Portal raten-kauf.com.