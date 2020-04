International bekannter indischer Schauspieler Irrfan Khan gestorben

Irrfan Khan 2014 mit dem asiatischen Filmpreis

Der mit Kino-Hits wie 'Slumdog Millionaire' und 'Life of Pi - Schiffbruch mit Tiger' international bekannt gewordene indische Schauspieler Irrfan Khan ist tot. Khan starb im Alter von 53 Jahren, wie sein Sprecher am Mittwoch mitteilte.

Der Filmstar, bei dem vor zwei Jahren ein Tumor diagnostiziert worden war, war Anfang der Woche mit einer Darminfektion ins Krankenhaus eingeliefert worden. Khan habe "bis zum Ende gekämpft und jeden in seinem Umfeld inspiriert", erklärte der Sprecher.



Nach dem Besuch der Schauspielschule spielte Khan in fast einhundert Filmen mit, darunter neben Bollywoodstreifen auch viele Hollywood-Erfolge wie "The Amazing Spider Man" oder "Inferno" mit Tom Hanks.