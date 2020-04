Daimler rechnet erstmals seit 2009 wieder mit Quartalsverlust

Mercedes-Stern

Daimler rechnet nach einem starken Gewinneinbruch im ersten Quartal wegen der Corona-Pandemie im zweiten Quartal mit einem Verlust vor Steuern und Zinsen. Es wäre der erste Quartalsverlust des Autobauers seit 2009 in der Finanz- und Wirtschaftskrise. Finanzvorstand Harald Wilhelm sagte am Mittwoch in einer Telefonkonferenz, im zweiten Quartal von April bis Juni werde sich das ganze Ausmaß des Lockdowns zeigen.



Von Januar bis März brach der Gewinn nach Unternehmensangaben um 92 Prozent ein und betrug 168 Millionen Euro. Der Umsatz ging um sechs Prozent auf 37,2 Milliarden Euro zurück.



Konzernchef Ola Källenius sagte, Daimler erwarte ein "schwieriges Quartal" nicht nur in Europa, sondern auch in Nordamerika. "Eine verlässliche Prognose 2020 ist nicht möglich."