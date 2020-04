Umfrage: Zwei Drittel der Mieter überprüfen ihre Nebenkostenabrechnung

Innenstadt von München

Mieter in Deutschland schauen bei den Nebenkosten genau hin: Insgesamt 66 Prozent der Mieter überprüfen ihre jährliche Nebenkostenabrechnung, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage im Auftrag des Energiedienstleisters Ista hervorgeht.

Mieter in Deutschland schauen bei den Nebenkosten genau hin: Insgesamt 66 Prozent der Mieter überprüfen ihre jährliche Nebenkostenabrechnung, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage im Auftrag des Energiedienstleisters Ista hervorgeht. 48 Prozent wandten sich schon einmal mit Rückfragen an ihren Vermieter. Die Hälfte der gut 1200 befragten Mieter gab demnach an, die Nebenkosten immer zu prüfen. Zwölf Prozent tun dies nur, wenn sie Geld nachzahlen sollen.



Aus Sicht von Ista-Chef Thomas Zinnöcker ist die Nebenkostenabrechnung "ein wichtiger Berührungspunkt zwischen Vermieter und Mieter" und sollte verständlich sowie rechnerisch nachvollziehbar sein, um den Aufwand für beide Seiten ebenso wie Missverständnisse zu minimieren.



Nach Angaben des Dienstleisters sind neben der Zusammenstellung der Gesamtkosten und des Mieteranteils weitere Angaben elementar: Neben dem Abschlag, also den abzuziehenden Vorauszahlungen des Mieters, ist das vor allem der zugrunde gelegte Verteilerschlüssel. Laut Deutschem Mieterbund werden Nebenkosten in der Regel nach der Wohnfläche der Mietparteien verteilt, auch eine pauschale Verteilung "nach Kopfzahl" ist möglich.