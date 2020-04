Deutsche Autofahrer zahlen 93,4 Milliarden Euro Steuern

.

Deutschlands Autofahrer haben 2018 insgesamt 93,4 Milliarden Euro an Kfz-bezogenen Steuern gezahlt. Damit liegen sie laut Daten des Fahrzeugherstellerverbands ACEA europaweit an der Spitze. Der größte Posten entfällt mit 41,7 Milliarden Euro auf die Kraftstoffsteuer, gefolgt von der Mehrwertsteuer auf Fahrzeuge, Dienstleistungen und Ersatzteile, die 31,3 Milliarden Euro in die Staatskasse spült.