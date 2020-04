Prinz George bei deutschen Frauen beliebtester Adelssprössling

Louis, Charlotte und George sind hierzulande sehr beliebt

Der sechsjährige Prinz George ist laut einer Umfrage der bei deutschen Frauen beliebteste Sprössling des europäischen Hochadels. Der älteste Sohn des britischen Prinzen William und seiner Frau Kate wurde in einer am Dienstag veröffentlichten Kantar-Emdnid-Umfrage für die Zeitschrift "Frau im Spiegel" von 17 Prozent der 1032 befragten Frauen als Lieblings-"Königskind" genannt.



Platz zwei belegte demnach mit 16 Prozent die schwedische Prinzessin Estelle. Die Achtjährige ist das älteste Kind von Kronprinzessin Victoria. Auf dem dritten Platz folgte Georges jüngere Schwester Charlotte, die am Samstag fünf Jahre alt wird. Den Platz dahinter teilt sich Georges und Charlottes kleiner Bruder, der zweijährige Louis, mit Victorias zweitem Kind, dem vierjährigen schwedischen Prinzen Oscar.