Auf dem E-Rad durch die Krise

mid Groß-Gerau - E-Bikes erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Pixabay

Das E-Rad liegt im Trend, jedes dritte hierzulande verkaufte Rad hat inzwischen einen Motor. In der Coronakrise eignet sich besonders für die Risikogruppe, also ältere oder gesundheitlich eingeschränkte Menschen. Denn das Pedelec ermöglicht dank Motor-Unterstützung Bewegung an der frischen Luft.