Bei Lewis Hamilton verursacht Corona-Krise "große Leere"

Lewis Hamilton macht die Corona-Krise zu schaffen

Die Corona-Krise hat Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton in eine 'große Leere' gestürzt. 'Ich vermisse das Rennen jeden Tag', schrieb der Brite auf seiner Instagram-Seite. Allerdings bemüht er sich auch, die positiven Folgen der Pandemie zu sehen.

Die Corona-Krise hat Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton in eine "große Leere" gestürzt. "Ich vermisse das Rennen jeden Tag", schrieb der Brite auf seiner Instagram-Seite. "Das ist das erste Mal, seit ich acht Jahre alt war, dass ich nicht in eine Saison gestartet bin." Wenn etwas, das man so sehr liebe, weg falle, "ist da definitiv eine große Leere", konstatierte der Rennfahrer.



Gleichzeitig ist Hamilton bemüht, die wegen der Corona-Pandemie beschlossene Rennpause und andere Einschränkungen wegen des neuartigen Erregers als Chance zu betrachten. "Es gibt immer Positives, das man aus solchen Zeiten mitnehmen kann", schrieb der Mercedes-Pilot. "Genau jetzt haben wir alle Zeit der Welt, um über das Leben, unsere Entscheidungen, unsere Ziele, die Menschen, die uns umgeben, unsere Karrieren nachzudenken."



Außerdem wirke sich die Corona-Krise positiv auf die Umwelt aus, meinte Hamilton. Die positiven Folgen der Pandemie müssten auch nach der Pandemie Bestand haben. "Lasst uns nicht zur gleichen Situation zurückkehren, aus der wir in diese harten Zeiten gegangen sind, lasst uns mit besserer Kenntnis unserer Welt herauskommen und unsere persönlichen Entscheidungen und Gewohnheiten ändern."