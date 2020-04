Bericht: Spahn strebt Rückkehr zu Normalbetrieb in Krankenhäusern ab Freitag an

Beatmungsgerät auf Intensivstation in Magdeburger Krankenhaus

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) strebt laut einem Zeitungsbericht eine schrittweise Rückkehr zum Normalbetrieb in den Krankenhäusern ab Freitag an. Nicht-Corona-Patienten sollten in größerer Zahl wieder zugelassen werden.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) strebt laut einem Zeitungsbericht eine schrittweise Rückkehr zum Normalbetrieb in den Krankenhäusern ab kommenden Freitag an. Die Entwicklung bei den Coronavirus-Neuinfektionen lasse es zu, ab Mai einen Teil der Krankenhauskapazitäten auch wieder für planbare Operationen zu nutzen, heißt nach Angaben des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND, Dienstagsausgaben) in einem Konzept Spahns, das er an seine Ressortkollegen aus den Ländern verschickt habe.



Seit Mitte März haben die Kliniken bundesweit alle medizinisch nicht zwingend notwendigen planbaren Aufnahmen und Operationen verschoben, um für die Behandlung von Corona-Patienten vorbereitet zu sein.



In dem jetzigen Konzept Spahns heißt es laut RND, die in den Klinken geschaffenen Kapazitäten für die Versorgung von Coronavirus-Patienten würden aktuell nicht vollständig genutzt. Deshalb könnten in den Krankenhäusern die Zahl der für Infizierte reservierten Intensivbetten heruntergefahren und die Kliniken schrittweise wieder für die Versorgung anderer Patienten geöffnet werden.



"Dies ist wichtig, da auch das Verschieben von dringlichen Eingriffen, etwa bei Tumoren, oder von planbaren Operationen, etwa zum Hüftersatz, für die betroffenen Patienten gesundheitliches und seelisches Leid nach sich ziehen", zitierte das Redaktionsnetzwerk aus dem Papier des Ministers. Zudem gebe es Anzeichen, dass Patienten selbst bei Notfällen wie Herzinfarkten oder Schlaganfällen keine ärztliche Hilfe mehr in Anspruch nähmen.



Die Bürger müssten neu dafür sensibilisiert werden, dass sie bei solchen Notfällen ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen müssten, mahnte Spahn laut RND. "Die Angst vor einer Corona-Infektion darf hier nicht überwiegen", wird der Minister zitiert.