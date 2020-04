Ronaldinho spricht erstmals über U-Haft in Paraguay

Der brasilianische Ex-Fußballstar Ronaldinho

Der brasilianische Ex-Fußballstar Ronaldinho hat erstmals über die Einreise mit gefälschten Pässen nach Paraguay und seine anschließende Haft gesprochen. Die Sache sei 'ein sehr harter Schlag' gewesen, sagte er.

Der brasilianische Ex-Fußballstar Ronaldinho hat erstmals über die Einreise mit gefälschten Pässen nach Paraguay und seine anschließende Haft gesprochen. Seine Festnahme sei "ein sehr harter Schlag" gewesen, sagte er der paraguayischen Zeitung "ABC" am Montag. "Ich hätte nie gedacht, dass ich so eine Situation durchmachen würde."



Ronaldinho und sein Bruder und Manager Roberto zählen im Zuge von Korruptionsermittlungen in Brasilien zu einem Kreis von 16 Verdächtigen. Am 6. März wurden sie bei der Einreise nach Paraguay mit gefälschten Pässen festgenommen. Bei einer Verurteilung könnte ihnen eine mehrjährige Haftstrafe drohen. Nach einem Monat in Untersuchungshaft wurden Ronaldinho und sein Bruder gegen eine Kaution von 1,6 Millionen Dollar entlassen und in einem Luxushotel unter Hausarrest gestellt.



"Ich war total überrascht, als ich erfuhr, dass die Pässe nicht gültig waren", sagte der 40-Jährige nun. Er sei nach Paraguay gekommen, um ein Online-Casino zu eröffnen und Werbung für seine Biografie zu machen. Ronaldinho betonte, er kooperiere mit der Polizei und hoffe, "so bald wie möglich" freigelassen zu werden. Das Erste, was er dann machen werde, sei, seine Mutter zu umarmen und die Angelegenheit zu "verdauen".



Dem früheren Star des FC Barcelona und seinem Bruder waren im November 2018 in ihrer Heimat Brasilien die Reisepässe entzogen worden, weil sie Strafzahlungen in Höhe von umgerechnet 2,2 Millionen Euro nicht geleistet hatten. Die Strafe war verhängt worden, weil sie bei der Bebauung eines Grundstücks in Porto Alegre massive Umweltschäden verursacht hatten.