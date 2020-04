Extrem seltener Affe in Frankreich geboren

Der kleine Affe im Arm seiner Mutter Ping

In Frankreich ist ein extrem seltener Affe geboren worden: Der Tonkin-Schwarzlangur wächst im Zoo der Zitadelle von Besançon im Osten des Landes auf, wie der Tierpark am Montag mitteilte. Er ist fast sechs Wochen alt - seine Geburt am 18. März ging in der Aufregung über die Corona-Ausgangssperre unter, die einen Tag zuvor in Frankreich verhängt worden war.



"Es handelt sich um eine außergewöhnliche Geburt", betonte die Zooleitung nun. Die Tonkin-Schwarzlanguren sind vom Aussterben bedroht. Von der Art gebe es weltweit "nur geschätzte 2000 Exemplare und nur 133 in Zoos".



Das kleine Männchen hat noch keinen Namen. Das Jungtier macht derzeit mit Vater Johan und Mutter Ping die ersten Ausflüge im Affengehege. In Kürze dürfte sein roter Schopf genauso pechschwarz werden wie der seiner Eltern. Zoobesucher müssen sich noch gedulden, bis sie den kleinen Affen sehen können: Der Zoo ist wegen der Ausgangssperre noch bis mindestens zum 11. Mai gesperrt.



Nach Angaben des Tierparks ist es erst die fünfte Geburt eines Tonkin-Schwarzlangurs in einem Zoo weltweit. Die Eltern des kleinen Affen kamen beide in Großbritannien zur Welt und 2012 beziehungsweise 2018 nach Frankreich. Die Art ist im Südwesten Chinas und im Nordosten Vietnams heimisch. Sie ist vor allem durch Landwirtschaft, Bergbau und die Jagd bedroht.