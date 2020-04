Wohnungsbrand mit zwei Toten in Hessen entpuppt sich als Ehedrama

Blaulicht eines Einsatzwagens

Im hessischen Bad Nauheim hat sich ein Wohnungsbrand mit zwei Toten als ein Ehedrama entpuppt. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag in Gießen mitteilten, gingen die Ermittler davon aus, dass ein 51-Jähriger erst seinen 44-jährige Ehemann tötete, bevor er die gemeinsame Dachgeschosswohnung in Brand setzte. Auch er starb bei dem Vorfall, der sich schon vor einer Woche ereignete.



Die beiden Toten waren am vergangenen Montag bei den Löscharbeiten in der Gemeinde nordöstlich von Frankfurt am Main gefunden worden, konnten zunächst aber nicht identifiziert werden. Inzwischen ist geklärt, dass es sich um die Eheleute handelt. Bei der Obduktion kam heraus, dass der 44-Jährige Kopfverletzungen aufwies und vor Brandausbruch tot war. Das ergab sich aus dem Zustand der Lunge.



Ferner fanden sie in der ausgebrannten Wohnung auch noch Spuren von Brandbeschleuniger. Die Ermittler gingen nach eigenen Angaben davon aus, dass der 51-Jährige zunächst seinen Partner tötete und danach die gemeinsame Wohnung in dem Mehrfamilienhaus anzündete.