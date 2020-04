Ducktrain: Teilautonomer Paketservice - Lieferwägelchen im Entenmarsch

In Zukunft könnten autonome und emissionsfreie Ducktrains in Städten die Pakete ausliefern Foto: DroidDrive

Statt mit großen und lauten Dieselvans könnten Pakete auch leiser und smarter ausgeliefert werden. Sogar in großen Mengen, wie der Ducktrain zeigt.

Für den urbanen Lieferverkehr wird in Zukunft der Bedarf nach umweltfreundlichen und leistungsfähigen Alternativen steigen. Ein besonders interessantes Alternativkonzept entwickelt derzeit die Aachener Firma DroidDrive in Form des Ducktrains. Dabei handelt es sich um elektrisch angetriebene Leichtbaufahrzeuge mit autonomen Fahreigenschaften, die in Zügen aus bis zu vier Gliedern Pakete zu Kunden bringen könnten.



Sollten in Zukunft Pakete vermehrt von innerstädtischen Verteilerzentren aus mit elektrisch unterstützen Lastenrädern zum Kunden transportiert werden, könnte ein Fahrer noch einige dieser Ducktrain-Wagen hinter sich reihen. Wie eine Entenmutter mit ihren Kücken würde dann ein Cargobike-Bote mit seinem Zug auf Radwegen und Autostraßen leise und emissionsfrei in der Stadt vorankommen. Die Waggons sollen Platz für die Aufnahme einer Europalette sowie 300 Kilogramm Nutzlast bieten und maximal 25 km/h schnell fahren. In einem Zielgebiet könnten die Anhänger weiter ausschwärmen und dann jeweils von Paketboten übernommen werden, die zu Fuß ausliefern und automatisch vom Ducktrain-Waggon verfolgt werden. Die einzelnen Wagen sollen sehr wendig sein und wenig Verkehrsfläche benötigen.



Ein erster Prototyp wurde bereits gebaut. 2022 sollen erste Pilottests mit autonom fahrenden Anhängern starten. Für 2025 rechnet man bei DroidDrive mit einem Serieneinsatz. Die Fahrzeuge sollen dann allerdings nicht verkauft, sondern vom Kunden gebucht werden.