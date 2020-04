Starkoch Ducasse hofft auf Öffnung französischer Restaurants im Juni

Bild: AFP

Starkoch Alain Ducasse in der Küche seines "Le Meurice"

Der französische Starkoch Alain Ducasse hofft auf den Juni: Dann könnten die in der Corona-Krise geschlossenen französischen Restaurants wiedereröffnen, sagte der vielfach ausgezeichnete Koch am Freitagabend der Nachrichtenagentur AFP. Der 63-Jährige und andere Vertreter der französischen Gastronomie- und Hotelbranche hatten zuvor in einer Videokonferenz mit Präsident Emmanuel Macron beraten. Dieser sagte eine Entscheidung bis Ende Mai zu.