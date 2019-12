Seniorin in Hennef von Zug erfasst und getötet

Bild: AFP

Blaulicht der Polizei

In Hennef nahe Bonn ist am ersten Weihnachtstag eine 78-jährige Frau an einem beschrankten Bahnübergang von einem Zug erfasst und getötet worden. Der Lokführer versuchte vergeblich, mit Warnsignalen und einer Notbremsung den Unfall zu verhindern.