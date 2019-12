Berauschter "Weihnachtsmann" baut Verkehrsunfall

Bild: AFP

Hoffentlich nicht zum Geschenkeausliefern war ein 'Weihnachtsmann' in Thüringen unterwegs: Der 45-Jährige geriet an Heiligabend auf einer Landstraße in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Dabei stand er unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen.