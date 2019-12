Til Schweiger will endlich Großvater werden

dts

Til Schweiger

Hamburg - Til Schweiger kann es kaum erwarten, Großvater zu werden: "Mir dauert es schon viel zu lange, noch kein Opa zu sein", sagte der Schauspieler und Regisseur der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Er würde sich auch um seine Enkel kümmern.



"Dafür würde ich auch zwei Gänge zurückschalten", sagte der 56-Jährige. Auch über die Feiertage ist Schweiger eigenen Angaben zufolge ein Familienmensch. Er freue sich total auf Weihnachten, weil die ganze Familie komme. "Das war in den letzten Jahren immer schwieriger geworden, weil die Kinder alle unterschiedliche Interessen haben und die Mutter meiner Kinder mit der Jüngsten in Amerika lebt. Aber diesmal kommen sie alle, und wir sind Weihnachten zusammen in Hamburg."