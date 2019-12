Feiertage: Das sind die Apotheken-Renner

mp Groß-Gerau - An Feiertagen sind Medikamente besonders gefragt. Bei diesem Trubel braucht so mancher Apotheker Bärenkräfte. Alexas_Fotos / pixabay.com

An Feiertagen haben Deutschlands Apotheker alle Hände voll zu tun. Doch welche Arzneimittel wandern in dieser Zeit am häufigsten über den Ladentisch?