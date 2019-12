Algerischer Armeechef Ahmed Gaid Salah gestorben

Der Armeechef am 19. Dezember

Der einflussreiche algerische Armeechef Ahmed Gaid Salah ist tot. Das Staatsfernsehen gab den Tod des 79-Jährigen am Montag bekannt, ohne zunächst Angaben über die Todesursache zu machen. Gaid Salah galt seit dem Rücktritt des langjährigen Präsidenten Abdelaziz Bouteflika im April als starker Mann Algeriens.



Bis zum Wahlsieg des früheren Regierungschefs Abdelmadjid Tebboune bei den Präsidentschaftswahlen Mitte Dezember stand Gaid Salah faktisch an der Spitze des nordafrikanischen Staates. Nach Tebbounes Wahlsieg sagte Gaid Salah dem neuen Staatsoberhaupt seine Unterstützung zu.



Gaid Salah spielte eine Schlüsselrolle bei der Durchsetzung der höchst umstrittenen Präsidentschaftswahl. Die Protestbewegung "Hirak", die weitreichende Reformen in Algerien verlangt, boykottierte den Urnengang. Die Demonstranten forderten, dass vor einem Wahlgang neue demokratische Institutionen geschaffen werden, sowie eine Neuwahl ohne jede Beteiligung Gaid Salahs.