Drei Ersthelfer nach Wildunfall lebensgefährlich verletzt

Beschädigtes Auto nach Unfall bei Pinneberg

Nach einem Wildunfall bei Pinneberg sind drei Ersthelfer lebensgefährlich verletzt worden. Ein Auto fuhr in eine Gruppe von Menschen, die sich am Straßenrand um das angefahrene Wildtier kümmerten, wie die Feuerwehr mitteilte.

Es erfasste dabei drei der Helfer und schleifte sie mit sich. Die beiden Autoinsassen wurden bei dem Unfall ebenfalls verletzt.



In der Ortschaft Heede im Kreis Pinneberg war es zunächst zu dem Wildunfall gekommen. Die Ersthelfer sicherten die Unfallstelle und versuchten, das Tier an den Straßenrand zu ziehen. Ein Autofahrer erkannte laut Feuerwehr die Unfallstelle "offenbar zu spät" und versuchte, über den Randstreifen auszuweichen. Dort erfasste er die drei Ersthelfer.



Die drei lebensgefährlich Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz.