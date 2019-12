Nachwahlbefragungen: Sozialdemokrat bei Präsidentschaftswahl in Kroatien vorn

Bild: AFP

Zoran Milanovic bei der Stimmabgabe

Der frühere sozialdemokratische Regierungschef Kroatiens, Zoran Milanovic, liegt bei der Präsidentschaftswahl in dem Land vorne. Wie Nachwahlbefragungen der Sender HRT und Nova TV am Sonntag zeigten, kam Milanovic in der ersten Runde auf 29,58 Prozent.