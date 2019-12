Ex-SPD-Politiker Christ will sich weiter politisch engagieren

.

Berlin - Der ehemalige Mittelstandsbeauftragte der SPD, Harald Christ, will sich trotz des Bruchs mit den Sozialdemokraten auch künftig politisch engagieren. "2020 starte ich politisch richtig durch", sagte Christ dem "Mannheimer Morgen" (Montagsausgabe).



Der Unternehmer will am 31. Dezember 2019 nach 30 Jahren aus der SPD austreten. Diesen Schritt begründete er mit einem für ihn nicht nachvollziehbaren Linkskurs der Sozialdemokraten. Er wolle aber weiter eine politische Stimme in Deutschland bleiben: "Ich kann mir auch ein parteipolitisches Engagement vorstellen. Meine Zeit beginnt jetzt erst", sagte Christ.



Eine baldige Rückkehr zur SPD schloss er allerdings aus. Eine Entscheidung zu seiner politischen Zukunft falle konkret frühestens nach einem längeren Weihnachtsurlaub.