Flick bleibt Bayern-Cheftrainer - mindestens bis Saisonende

Gelsenkirchen - Torwart Alexander Nübel wird den Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 am Saisonende verlassen. Der ehemalige deutsche Nachwuchsnationalspieler habe den

Berlin - Am 17. Spieltag der Fußball-Bundesliga haben sich der Hertha BSC und Borussia Mönchengladbach mit einem 0:0-Unentschieden getrennt. Insgesamt war das Spiel eine von den

Leipzig - Am 17. Spieltag in der Fußball-Bundesliga hat Tabellenführer Leipzig gegen Augsburg mit 3:1 gewonnen und sich damit so gut wie sicher die "Herbstmeisterschaft"