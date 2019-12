Griechische Flüchtlingslager: Kofler will europäische Initiative

dts

Berlin - Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Bärbel Kofler (SPD), hat schnelle Hilfe für die Migranten in den überfüllten griechischen Flüchtlingslagern gefordert. "Die griechische Regierung schlägt Alarm, die Flüchtlingszahlen auf den Inseln steigen. Das zeigt doch: Die katastrophalen Zustände in den Lagern halten Menschen nicht von der Flucht ab", sagte die SPD-Politikerin dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".



Was sie zur Flucht bewege, sei schlimmer als das, was sie in den Lagern erdulden müssten, sagte Kofler und fügte hinzu: "Wir dürfen Griechenland nicht allein lassen." Die Menschenrechtsbeauftragte forderte eine europäische Initiative: "Die neue EU-Kommission muss schnell einen neuen Anlauf zu einer fairen Verteilung der Geflüchteten auf die EU-Staaten unternehmen. Wünschenswert wäre auch ein neues Schutzprogramm für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge", so Kofler.



Angesichts der überfüllten Lager für Migranten auf den griechischen Inseln hatte der Co-Vorsitzende der Grünen, Robert Habeck, zuvor gefordert, Deutschland solle die Menschen von dort aufnehmen.