Vorläufiges Ergebnis: Absolute Mehrheit für Ghani bei afghanischer Präsidentenwahl

Bild: AFP

Trump makes unannounced Thanksgiving trip to US troops in Afghanistan: AFP

Fast drei Monate nach der Präsidentschaftswahl in Afghanistan zeichnet sich eine zweite Amtszeit für Aschraf Ghani ab: Der Amtsinhaber errang laut vorläufigem Ergebnis habe bei dem Urnengang vom 28. September 50,64 Prozent der Stimmen.