Massives Verkehrschaos in Frankreich trifft Reisende zur Weihnachtszeit

Wartende am Bahnhof in Lyon

Weihnachtszeit, besinnliche Zeit - nicht für die streikgeplagten Reisenden in Frankreich, die am Samstag in ihren Weihnachtsurlaub aufgebrochen sind. Gestrichene Züge und Staus auf den Straßen haben am ersten Tag der Weihnachtsferien erneut die Nerven der Menschen auf die Probe gestellt. Auch Fernverbindungen von und nach Deutschland waren von den seit mehr als zwei Wochen andauernden Protesten gegen die Rentenreform betroffen.



Frankreichs staatliche Bahngesellschaft SNCF hatte bereits gewarnt, dass der Zugverkehr in der Weihnachtszeit "stark gestört" sein werde. Das Unternehmen wollte an diesem Wochenende dennoch 850.000 Fahrkarteninhaber befördern - allerdings wurde nur die Hälfte der üblichen Verbindungen angeboten. "Ich bin bestürzt, dieser Streik ist unerträglich. Die Regierung muss etwas tun", sagte Jeffrey Nwutu Ebube, der von der nördlichen Hafenstadt Le Havre zu seiner Familie ins 850 Kilometer entfernte Toulouse in Südfrankreich fahren wollte.



Viele geplagte Reisende haben sich seit Beginn des Streiks am 5. Dezember an Autovermietungen oder Sharing-Plattformen gewandt. Nachdem sich die französische Regierung und die Gewerkschaften im Streit um die Rentenreform vor den Feiertagen nicht einigen konnten, gab es in letzter Minute jedoch auch über diese Dienste kaum noch Ausweichmöglichkeiten.



Wie die Deutsche Bahn mitteilte, steht in den kommenden zwei Wochen auch nur eine sehr begrenzte Anzahl von Zugfahrten zwischen Frankreich und Deutschland zur Verfügung. Betroffen sind demnach die Verbindungen von und nach Stuttgart und Frankfurt am Main. Die Bahn empfiehlt, Reisen zwischen Frankreich und Deutschland "zu verschieben oder auf alternative Verkehrsmittel auszuweichen".



Die Rentenreform ist das zentrale Reformversprechen von Präsident Emmanuel Macron. Er will das komplizierte System mit 42 verschiedenen Regelungen in Frankreich vereinheitlichen und das Milliarden-Defizit der Rentenkassen abbauen.