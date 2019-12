Entwicklungsminister fordert zum Kauf fair gehandelter Produkte auf

dts

Fair-Trade-Kakao

.

Berlin - Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) hat kurz vor Weihnachten an die Konsumenten appelliert, auf fair gehandelte Produkte zu achten. "Gegen Konsum ist nichts zu sagen. Ich würde mir aber wünschen, dass mehr Deutsche nachhaltig einkaufen", sagte der CSU-Politiker dem "Tagesspiegel" (Sonntagsausgabe).



Zugleich beklagte der Minister, dass die Konsumenten über fair gehandelte Produkte nicht gut Bescheid wüssten. "Ich habe den Eindruck, dass viele nicht ausreichend informiert sind", so Müller. Nötig sei "mehr Verlässlichkeit - auch bei den Produktinformationen".



Als Beispiel nannte er Informationsportale, die eine schnelle und klare Orientierung ermöglichen. "Für Textilien sind wir ja schon vorangegangen und haben den Grünen Knopf als staatliches Siegel für fair produzierte Kleidung eingeführt", so der Minister. Bei vielen anderen Warengruppen könne man sich aber noch nicht so einfach informieren: "Das sollten wir ändern", fügte Müller hinzu.