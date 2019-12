Harry und Meghan verbringen "private Familienzeit" in Kanada

Paar feiert Weihnachten nicht mit königlicher Familie

Der britische Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan verbringen über die Feiertage "private Familienzeit" in Kanada. Dies teilte eine Sprecherin des Paares am Samstag mit. Die beiden hatten bereits im November angekündigt, Weihnachten in diesem Jahr nicht mit den anderen Mitgliedern des britischen Königshauses zu verbringen, sondern ihr erstes Weihnachtsfest mit Baby Archie zusammen mit Meghans Mutter Doria Ragland zu feiern.



Die Sprecherin verwies darauf, dass die aus den USA stammende Herzogin von Sussex sieben Jahre lang in Kanada gelebt habe. Auch Prinz Harry reise seit vielen Jahren immer wieder nach Kanada. Der kanadische Premierminister Justin Trudeau schrieb im Kurzbotschaftendienst Twitter: "Ihr seid unter Freunden und hier immer willkommen."



In den vergangenen beiden Jahren hatten Harry und Meghan mit Königin Elizabeth II. auf deren Landsitz im ostenglischen Sandringham gefeiert. Die 93-jährige Queen fuhr am Freitag wie geplant von London nach Sandringham. Ihr Ehemann Prinz Philip wurde am selben Tag "vorsorglich" ins Krankenhaus eingeliefert. Der 98-Jährige muss nach Angaben des Buckingham-Palastes wohl ein paar Tage wegen Vorerkrankungen in der Klinik bleiben.