EU-Haushaltskommissar mahnt Großbritannien zu Zahlungsverpflichtungen

Brüssel - EU-Haushaltskommissar Johannes Hahn hat Großbritannien davor gewarnt, seine Zahlungsverpflichtungen an die Europäische Union zu vernachlässigen. "Großbritannien wird Ende Januar die EU verlassen - auf der Basis der Auflösungsvereinbarung", sagte Hahn den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagsausgaben).



"Und die legt fest, dass die Briten ihren Zahlungsverpflichtungen für die laufende Finanzperiode bis Ende 2020 in vollem Umfang nachkommen." Am Freitag hatte das britische Parlament für den ausgehandelten Brexit-Vertrag.