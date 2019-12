Macron besucht französische Truppen in der Elfenbeinküste

Emmanuel Macron und seine Frau Brigitte in Abidjan

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist am Freitagabend zu einem vorweihnachtlichen Truppenbesuch in der Elfenbeikünste angekommen. Dort wurde er von seinem Kollegen Alassane Ouattara empfangen. Im Anschluss sollte Macron die rund tausend französischen Soldaten besuchen, die in dem westafrikanischen Staat als Unterstützung für die in der Sahel-Zone eingesetzten Truppen stationiert sind.



Am Sonntag will Macron auch dem Niger einen Kurzbesuch abstatten. Dort ist ein Treffen mit dem nigrischen Präsidenten Mahamadou Issoufou vorgesehen. Bei den Gesprächen dürfte es vor allem um die Vorbereitung des Sahel-Gipfels im südwestfranzösischen Pau am 13. Januar gehen. Dort will Macron mit den Präsidenten der fünf Sahel-Staaten Mali, Niger, Burkina Faso, Mauretanien und Tschad über den Kampf gegen Dschihadisten in der Region sprechen.