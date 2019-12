Karliczek nennt Verabschiedung von Klimapaket "wichtigen Meilenstein"

dts

Berlin - Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) hat die Verabschiedung des Klimapakets im Bundesrat an diesem Freitag als "wichtigen Meilenstein" bezeichnet. "Damit wird Deutschland einer der Vorreiter unter den Industrieländern im weltweiten Klimaschutz", sagte Karliczek der "Neuen Osnabrücker Zeitung".



In den nächsten Jahren werde es darauf ankommen, die Forschung und Innovation auf diesem Sektor noch stärker zu fördern. "Klimaschutz ist eine Herausforderung, aber auch eine Chance für unsere Wirtschaft. Wir müssen `Klimaschutz made in Germany` zu unserem Markenzeichen machen", forderte die Forschungsministerin. Überall auf der Welt werde es neue Märkte für Technologien in diesem Bereich geben.



Diese Chance müsse genutzt werden. "Die Grundlage können wir legen, indem wir die Innovationsführer im Klimaschutz werden - gern auch gemeinsam mit europäischen Partnern", so die CDU-Politikerin weiter. Deutschland habe mit diesen Beschlüssen einen ambitionierten Fahrplan zur Erreichung der Klimaziele festgelegt. "Die Umsetzung des Fahrplans kann unserer Gesellschaft aber nur gemeinsam gelingen", sagte Karliczek der "Neuen Osnabrücker Zeitung".



Deshalb sei auf die soziale Ausgewogenheit des Klimapakets großer Wert gelegt worden.